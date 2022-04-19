Украина

Захисник Зорі висловився про досить спірну тему.

Віталій Вернідуб вважає, що дозвіл на виїзд для футболістів нічим не обґрунтований.

"Чи варто випускати футболістів за межі України під час війни? Футболісти не мають привілеїв перед сантехніком. Якщо є правило, що не можна виїжджати, то воно має дотримуватися. Чи зберуть вони гроші під час благодійних матчів і чи передадуть – це вже інше питання.

Можливо, це буде якась допомога. Дай боже, щоб гроші дійшли. Футболісти нічим не кращі за інших. Маса людей хотіла б поїхати та допомагати. Поїхав би електрик у Польщу працювати та міг би частину грошей відсилати. Зрозуміло, що мова не про ті суми, що у футболістів. Багато хто хотів би виїхати, але їм не можна, а футболістам можна", — сказав Віталій Вернідуб в інтерв'ю Football Hub.

Нагадаємо, що раніше капітан збірної України Андрій Ярмоленко висловив свою думку щодо росіян.