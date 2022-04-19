Захисник Зорі висловився про досить спірну тему.
Віталій Вернідуб, фото Зоря
19 апреля 2022, 19:51
Віталій Вернідуб вважає, що дозвіл на виїзд для футболістів нічим не обґрунтований.
"Чи варто випускати футболістів за межі України під час війни? Футболісти не мають привілеїв перед сантехніком. Якщо є правило, що не можна виїжджати, то воно має дотримуватися. Чи зберуть вони гроші під час благодійних матчів і чи передадуть – це вже інше питання.
Можливо, це буде якась допомога. Дай боже, щоб гроші дійшли. Футболісти нічим не кращі за інших. Маса людей хотіла б поїхати та допомагати. Поїхав би електрик у Польщу працювати та міг би частину грошей відсилати. Зрозуміло, що мова не про ті суми, що у футболістів. Багато хто хотів би виїхати, але їм не можна, а футболістам можна", — сказав Віталій Вернідуб в інтерв'ю Football Hub.
Нагадаємо, що раніше капітан збірної України Андрій Ярмоленко висловив свою думку щодо росіян.