Украина

Капітан збірної України поспілкувався з журналістом та блогером Євгеном Савіним.

Ярмоленко був дуже емоційний і намагався стримувати себе. Часом у нього це не виходило.

"Це інтерв'ю я даю російському блогеру, щоб люди в Росії зрозуміли, що насправді відбувається в Україні і донести до них, що їх дурять. Частина з них розуміє, але є дуже багато людей, які взагалі нічого не розуміють. Якщо після цього інтерв'ю хоч кілька людей замисляться, це вже добре", — почав Ярмоленко.

"У Росії є люди, які протягом 20 років дивляться лише один канал. Їх розвиток зупиняється на певному рівні і вони не хочуть бачити і чути іншу точку зору. Їм хочеться чути тільки те, що їх радуватиме. Мені здається, що там люди зупинилися в розвитку. Молодь ще може черпати інформацію з різних джерел — вони ще розуміють, що відбувається, але старші люди плювати хотіли на альтернативні джерела інформації. Вони включають цього дебіла Соловйова, слухають його і розповідають як добре вони живуть".

"Я не очікував, що вся футбольна спільнота так об'єднається на підтримку нашої країни. Я думав це триватиме всього пару днів. Ми навіть з хлопцями домовилися, що самі показуватимемо, що сталося за минулі 24 години. Я літав до Німеччини, до мене всі підходили, підтримували...

Я у Вест Гемі вже четвертий рік, але раніше я не відчував любові та підтримки від фанатів. Я розумію — у мене великий контракт, але я мало граю і часто отримую травми... Але як все почалось я отримував тисячі повідомлень від наших фанатів. Вони просили мене не йти з клубу та висловлювали слова підтримки. Я ніколи цього не забуду".

Цікаво, що після цих слів до Андрія під час запису інтерв'ю на вулицях Лондона підійшов англієць і висловив слова підтримки.

"Моє інтерв'ю — це насамперед звернення до росіян. Просто подумайте, чому весь світ підтримує Україну! Ми ні на кого не нападали. За всю історію нашої країни ми не брали участь в жодній війні на відміну від Росії. Ми просто жили і насолоджувалися життям доти, доки не прийшов "русский мир" .