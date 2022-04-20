Украина

Голкіпер Шахтаря прокоментував гру проти Фенербахче.

Напередодні донецький Шахтар зазнав поразки у благодійній грі проти турецького Фенербахче (0:1), зібрані кошти під час якої пішли на допомогу громадянам України, які були вимушені полишити межі країни через черговий виток агресії проти неї.

Фенербахче — Шахтар 1:0 Відео гола та огляд матчу

Голкіпер "гірників" Андрій Пятов розповів про свої враження від звітної зустрічі та акції перед її початком.

"Ми не просто так вийшли в таких футболках на матч. Це історія маленької Аліси, яка 55 днів перебуває в бомбосховищі в Маріуполі. Її мама — військовий лікар, і ми хочемо звернути увагу всього світу на те, що в цій війні гинуть наші діти. Зараз XXI століття, і такого не повинно бути, цю криваву війну слід зупинити.

Хотів би надіслати наступне повідомлення лідерам інших країн: "Потрібно зупинити все, що зараз відбувається". Усе одно все колись має скінчитись перемовинами. Ми хочемо, щоб усі лідери прийшли до цього, сіли за стіл та припинили все те, що відбувається зараз.

І я вже казав, що найстрашніше — загибель дітей, наших мам, бабусь. Ми всі закликаємо до того, щоби все припинилося і Росія забралася з нашої землі.

Звісно, ці ігри не можна зіставляти. Так, раніше були приємні моменти, але наразі футбол для нас відходить далеко на задній план. Нині ми переживаємо за наших рідних, близьких та весь народ України, тож цей матч має інший характер. Я висловлюю величезну подяку клубу, який нас прийняв, давши руку в такий тяжкий момент і надавши можливість допомогти народу України.

Скажу спочатку про емоції. Коли прокидаєшся і дивишся, як учора на Львів прилетіли ракети і загинуло 8 людей, серед яких була дитина... Сьогодні прокидаєшся і бачиш, що в Харкові, Миколаєві й Маріуполі гинуть люди...

Важко думати про футбол, і, мабуть, це позначається на всіх. Як і на будь-яку людину, на нас теж упливають позитивні меседжі з України, і ми надихаємося, та наразі їх мало.

Віримо, сподіваємось, молимося, допомагаємо чим можемо. Багато клубів пропонують свою допомогу, ігри, але в інших країнах тривають чемпіонати, і ми підлаштовуємось.

Як ви знаєте, зараз також збирається збірна, якій президент Чеферін надав базу, тобто європейська спільнота намагається і дуже допомагає.

Усі кошти ми спрямуємо всім нужденним людям, дітям, а їх, повірте, дуже багато. Ми особисто займаємося волонтерськими справами. Клуб робить це більш масштабно, усім відомо, що в нас у Львові є великий штаб, де багато переселенців, які потребують допомоги", — заявив український виконавець.

Наступний благодійний поєдинок донецький Шахтар зіграє проти хорватського Хайдука з міста Спліт 1 травня.