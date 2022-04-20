Украина

Форвард близький до того, щоб продовжити кар'єру в Туреччині.

Нападник донецького Шахтаря та збірної Буркіна-Фасо Лассіна Траоре близький до того, що перейти в Фенербахче.

Представник турецької Суперліги готовий орендувати футболіста на один сезон із опцією викупу, повідомляє Sabah.

Представники донецького клубу готові розглянути такий варіант за умови бажання футболіста. Відзначимо, що "гірники" заплатили за трансфер Траоре 10 млн євро, а ринкова вартість форварда оцінюється в 9 млн євро.

В поточному сезоні на рахунку нападника 14 матчів у футболці Шахтаря, в яких він забив дев'ять м'ячів.

Раніше повідомлялось про інтерес Фенербахче до трьох представників "гірників".