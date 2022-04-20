Украина

Руслан Ротань розповів про плани молодіжної збірної.

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань розповів про плани команди на найближчий час.

Окрім того, фахівець поділився, де команда буде готуватись та грати домашні матчі.

"Дуже вдячний Андрію Павелко та президенту молдавської Федерації футболу Леоніду Олейніченко, який прихистив нашу команду. Розпочинаємо підготовку у Молдові, а свої домашні матчі будемо грати у Кишиневі.

Таким чином, ми вирішили найбільш болючі питання команди. Футболісти переймались, що ми не зможемо дограти відбірковий турнір, але зараз цієї проблеми немає.

Зараз всім дуже важко і наше завдання прославляти Україну за її межами", — розповів Ротань для ТК Футбол 1/2/3.

Раніше Ротань розповів про розвиток своїх підопічних.