Украина

Президент України відповів чиновнику з країни-терористки.

Напередодні прес-секретар президента країни-терористки РФ Путіна Песков заявив, що представники його країни передали Україні документ, де прописали усі пункти, при виконуванні яких війна закінчиться.

Цей представник заявив, що "м’яч наразі на боці Києва". Президент України відповів йому.

"Я в принципі непогано раніше грав у футбол. Там які правила: треба щоби було дві команди і щоб був м’яч. Тут мені здається, що Пєсков сам з собою грає в футбол.

Ми обов’язково покажемо, як ми б’ємо по воротах, як тільки нам дадуть м’яч", — цитує Зеленського Українська правда.

Нагадаємо, що наразі на Донбасі почалась друга фаза війни, але агресор щодня обстрілює ракетами і інші міста нашої крани. Перемога буде за нами!