Украина

Закінчився благодійний поєдинок у Румунії.

В рамках благодійного поєдинку київське Динамо у Румунії зіграло з місцевим ЧФР Клуж.

Український клуб непогано розпочав поєдинок. Футболісти, незважаючи на не найкращу ігрову форму, класно комбінували між собою, але дуже надійно в захисті грав Клуж. Доходило навіть до того, що господарі майже усім складом перебували у карному майданчику.

У перерві на людей, які зібрались на підтримку України та подивитися футбол, очікував концерт. Відомі українські співаки влаштували перфоманс у центрі поля та розважили публіку.

Другий тайм Динамо також виглядало цікаво. Було декілька моментів у Віктора Циганкова. Бущан також мав роботу та грав бездоганно.

Клуж — Динамо 0:0

Динамо: Бущан — Караваєв, Забарний (Андрієвський, 46), Сирота (Попов. 46), Дубінчак (Вівчаренко, 46) — Сидорчук, Шапаренко, Антюх (Ванат, 46), Циганков (Кулач, 78), Гармаш (Шепелєв, 46) — Бєсєдін.