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Олег Кузнєцов прокоментував перемогу над Косово.

Головний тренер збірної України U-17 Олег Кузнєцов поділився своїми думками та емоціями після перемоги над Косово (2:0) у стартовому матчі еліт-раунду кваліфікації чемпіонату Європи 2022 року.

"Гра вийшла важкою, але добре, що ми перемогли. Ми більше контролювали м'яч, а суперник намагався діяти на контратаках. Було помітно, що нашим хлопцям явно не вистачало ігрової практики. Клубні тренування — це одне, але ігрового тонусу, повторюсь, бракувало. Якби до еліт-раунду вдалося провести один-два спаринги, то, гадаю, було б легше.

Протягом усього матчу було помітно, що якщо не вистачає фізичних кондицій, то й голова не так працює. Попри це, важливо, що всі хлопці старалися, вони дуже хотіли перемогти й таки досягли свого — насамперед, за рахунок характеру. У плані турнірного становища цей поєдинок не надто щось вирішує, але в психологічному плані перемога, безумовно, допоможе гравцям краще готуватися до наступного матчу.

Ми матимемо теорію, на якій розберемо гру проти Косово, вкажемо підопічним на помилки й перейдемо до вивчення збірної Польщі, поєдинок проти якої буде не менш складним", - наводить слова Кузнєцова прес-служба УАФ.

Наступний матч збірна України проведе проти Польщі. Гра відбудеться 23 квітня о 13:00 за київським часом.