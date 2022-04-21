Украина

Крістіан знайшов собі новий клуб.

Атакувальний півзахісник луганської Зорі Крістіан Фагундес продовжить свою кар'єру в бразильскій Серії D.

Наразі невідомо, на яких правах футболіст приєднався до клубу Кашіасу, але за інформацією СМІ, мова йдеться про оренду до кінця сезону. Про трансфер повідомив офіційний сайт бразильского клубу.

На рахунку Крістіана 13 матчів за Зорю, один гол та одна гольова передача починаючи з літа 2021 року.

Раніше повідомлялось, що інший футболіст Зорі також продовжить кар'єру в Бразилії.