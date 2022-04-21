Украина

Англієць пропустить кілька тижнів.

Нападник Евертона Домінік Калверт-Льюїн не зможе допомогти своїй команді у майбутньому поєдинку проти Ліверпуля через травму.

"На жаль, Калверт-Льюїн пропустить від десяти днів до двох тижнів. Ми не зможемо на нього розраховувати в найближчих матчах", — наводить слова головного тренера "ірисок" Френка Лампарда Liverpool Echo.

Цього сезону Калверт-Льюїн провів 14 поєдинків, у яких він забив три м'ячі і віддав один асист.

У найближчому матчі Евертон зіграє проти Ліверпуля. Гра відбудеться у неділю, 24 квітня, о 18:30 за київським часом.