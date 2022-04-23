Украина

Для виходу на чемпіонат Європи доведеться обігравати італійців.

Юнацька збірна України U-17 поступилася Польщі у другому матчі еліт-раунду кваліфікації чемпіонату Європи 2022 року.

У першому таймі підопічні Олега Кузнєцова пропустили два м'ячі, а на 58 хвилині поляки збільшили свою перевагу, забивши третій м'яч у ворота "синьо-жовтих".

Проте наші хлопці не здалися і змогли відіграти два м'ячі зусиллями Олексія Гусєва та Нікіти Дзеня, але на більше їх не вистачило.

Нагадаємо, у стартовому матчі Україна обіграла Косово (2:0). Після двох ігор "синьо-жовті" посідають третє місце у групі та для виходу на Євро-2022 команді Олега Кузнєцова доведеться обігравати Італію. Гра відбудеться 26 квітня.

Україна U-17 - Польща U-17 2:3

Голи: Гусєв, 61, Дзень, 88 — Ткач, 36, Сміглевський, 45+1, Славинський, 58.

Україна U-17: Кравець, Гусєв, Сизонюк, Балаба, Огарков (Білоконь, 46), Василець, Янович (Деркач, 46), Маткевич (Микитюк, 64), Кремчанін, Янчишин, Фірман (Дзень, 46).

Польща U-17: Мікулко, Рихлік, Курзидловський, Томашевський, Магнушевський, Левицький, Калемба (Войцік, 73), Станішевський, Сміглевський (Терлецький, 64), Ткач (Драхал, 90+2), Славинський (Доба, 73).

Попереджені: Гусєв, Деркач — Рихлік, Томашевський, Левицький, Курзидловський.