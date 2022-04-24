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Олег Кузнєцов оцінив шанси "синьо-жовтих" у кваліфікації еліт-раунду Євро-2022.

Головний тренер юнацької збірної України U-17 Олег Кузнєцов прокоментував поразку своїх підопічних у матчі проти Польщі, а також оцінив подальші перспективи.

"Гра з Польщею підтвердила, що неможливо, не маючи ігрової практики та достатньої підготовки, привести колектив до спільного знаменника. Не хочу образити збірну Косово, але Польща виглядала сильнішою. Поляки мають хорошу команду, оскільки вона використала, по суті, усі свої можливості. Відразу було видно, що суперники перебувають у тонусі. Щоправда, третій гол ми привезли самі собі.

Тим не менш, за рахунку 0:3 хлопці добре себе проявили, почали рятувати ситуацію, забили два м'ячі… Більше того, було достатньо моментів, щоби ще відзначитися, але, мабуть, це був не наш день.

Сподіваюся, що за два дні до вирішального матчу проти Італії наші футболісти зможуть відновитися. Згадуючи кваліфікаційний раунд, коли ми у вирішальному поєдинку обійшли Португалію, віримо, що й зараз хлопці зрозуміють важливість ситуації. Ми навіть із ними жартуємо, що ви не можете без пригод. Будемо більше проводити індивідуальних бесід щодо готовності до вирішального протистояння. У будь-якому разі, у моїх підопічних не зникло бажання пробитися на чемпіонат Європи. Можу з упевненістю сказати, що без боротьби ми не здамося. Поки є шанс, ми будемо за нього боротися", - наводить слова Кузнєцова прес-служба УАФ.

Нагадаємо, заключний матч України проти збірної Італії пройде 26 квітня о 16:00 за київським часом.

Після двох турів Україна посідає третє місце у групі, маючи стільки ж очок, як і Польща. У Італії – 6 балів, а у Косово – 0.