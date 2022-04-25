Украина

Благодійний матч відбудеться сьогодні, 25 квітня.

Сьогодні, 25 квітня, донецький Шахтар у рамках благодійного турне зіграє товариський матч проти турецького Антальяспору.

На жаль, матч не буде показаний по телебаченню через відсутність дозволу на трансляцію від Федерації футболу Туреччини, бо час проведення матчу збігається з часом сьогоднішніх матчів турецької Суперліги.

Нагадаємо, матч між Антальяспором та Шахтарем відбудеться на стадіоні Анталья Арена о 20:30 за київським часом.

Зазначимо, что усі кошти від реалізації квитків та реклами буде передано українським громадянам, волонтерським організаціям, медикам. Виручені гроші також буде спрямовано на допомогу українським дітям, які постраждали від війни.