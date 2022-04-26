Хавбек Чорноморця до кінця 2022 року буде грати за Тобол

Украина

Футболіст тимчасово переїхав до Казахстану.

Півзахисник одеського Чорноморця Руді Пожег Ванкас перейшов до казахстанського Тобола.

Прес-служба клубу не повідомляє про терміни оренди, але на Transfermarkt вказано, що за новий клуб він буде виступати до кінця 2022 року.

Словенець взимку приєднався до одеського клубу та був дуже активний на зимових тренувальних сборах.