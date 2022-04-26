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  • Украина

    26 апреля 2022, 09:24

    Хавбек Чорноморця до кінця 2022 року буде грати за Тобол

    Футболіст тимчасово переїхав до Казахстану.

    ФОТО ФК ЧОРНОМОРЕЦЬ
    ФОТО ФК ЧОРНОМОРЕЦЬ 26 апреля 2022, 09:24

    Півзахисник одеського Чорноморця Руді Пожег Ванкас перейшов до казахстанського Тобола.

    Прес-служба клубу не повідомляє про терміни оренди, але на Transfermarkt вказано, що за новий клуб він буде виступати до кінця 2022 року.

    Словенець взимку приєднався до одеського клубу та був дуже активний на зимових тренувальних сборах.

    Раніше Football.ua спрогнозував, коли розпочнеться новий чемпіонат України і в якому форматі він буде зіграний.

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