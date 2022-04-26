Украина

Підопічні Олега Кузнєцова не змогли виконати поставлене завдання.

Сьогодні в італійській Сіені юнацька збірна України U-17 поступилася Італії у третьому та вирішальному поєдинку еліт-раунду кваліфікації Євро-2022.

Рахунок у матчі було відкрито на 28 хвилині, коли Вакка замкнув передачу Больцана. У середині другого тайму — на 57 хвилині — Янович збив біля свого штрафного майданчика Онофрієтті, за що отримав червону картку, але покарання вийшло подвійним, оскільки Ді Маджо реалізував стандарт, точно пробивши по воротах Фесюка.

На 62 хвилині "синьо-жовті" здобули відмінний шанс відіграти один м'яч, але Кремчанін не реалізував пенальті, влучивши у стійку. На 74 хвилині Ліпані забив третій м'яч у ворота підопічних Олега Кузнєцова. Проте останнє слово було за "синьо-жовтими" – після подачі Кремчаніна з кутового Балаба забив гол престижу.

Таким чином, юнацька збірна України посіла третє місце в групі і, на жаль, не потрапила на Євро-2022.

Нагадаємо, у першому турі Україна обіграла Косово (2:0), а потім поступилася Польщі (2:3).

Україна U-17 — Італія U-17 1:3

Голи: Балаба, 90+4 — Вакка, 28, Ді Маджо, 59, Ліпані, 74.

Україна U-17: Фесюк, Білоконь, Балаба, Сизонюк, Гусєв (Лисенко, 88), Василець, Янович, Маткевич (Фірман, 46), Кремчанін, Деркач (Огарков, 66), Нагрудний (Дзень, 46).

Італія U-17: Магро, Саяні (Маласпіна, 79), К'яродія, Мане, Доманіко, Ліпані, Онофрієтті (Парравічіні, 72), Бруно (Куєто, 62), Ді Маджо, Вакка (Мізітано, 79), Больцан (Делле Монаке, 72).

Попередження: Василець (21), Деркач (42), Огарков (68) — Саяні (71).

Вилучення: Янович, 57.

На 62-й хвилині Кремчанін (Україна) не реалізував пенальті (стійка).