Украина

Керманич дніпровського колективу прокоментував своє найближче майбутнє.

Дніпровський Дніпро-1, як і решта українських клубів, опинився в скрутному становищі після початку чергового витку агресії проти нашої країни, через що його українськи виконавці мали переїхати в більш безпечне місце, а закордонні гравці наразі намагається знайти собі нове місце роботи.

Однак, головний тренер СК, Ігор Йовічевіч, наразі жодним чином не розмірковує над зміною міста роботи, про що розповів у останньому інтерв’ю.

"Днями я розмовляв з керівництвом клубу і чітко сказав — мій контракт із Дніпром-1 ще чинний, і я бачу себе тренером цього клубу й у майбутньому!

Відколи все почалося, мені надходили численні пропозиції, мені постійно хтось дзвонить, але я все відкидав і продовжуватиму відмовлятися. Я не можу просто так піти, це було б несправедливо до тих людей, до клубу, до всього, через що проходять українці — я не така людина.

Мої думки та серце з ними, я вірю, що незабаром ми знову будемо разом, гратимемо у футбол і продовжимо з того, на чому зупинилися. Я не думаю про звільнення з клубу на даний момент.

Звичайно, якщо все це, не дай Боже, затягнеться, то я подивлюся, що буде далі, але зараз я безперечно є тренером Дніпра-1 і хочу залишитися", — заявив хорватський фахівець.

Нагадаємо, що раніше стало відомо про подальшу долю цього сезону української Прем’єр-ліги, зокрема — остаточної позиції Дніпра-1 у турнірній таблиці.