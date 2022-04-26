Украина

Турнірна таблиця УПЛ сезону-2021/22 років зафіксована станом на 24 лютого 2022 року.

Сьогодні, 26 квітня, відбулися Загальні збори учасників УПЛ, які відбулися у форматі відеоконференції. Про це повідомляє прес-служба УПЛ.

Під час засідання було розглянуто питання про поточний сезон УПЛ та чемпіонат серед юнацьких команд. Також було розглянуто поточну ситуацію в УПЛ.

Клуби УПЛ підтримали пропозицію достроково завершити нинішній сезон внаслідок нещодавнього продовження воєнного стану в Україні.

Турнірну таблицю УПЛ у сезоні-2021/22 зафіксовано станом на 24 лютого 2022 року. Нагородження призерів проводитися не буде. Відповідне рішення було передано на затвердження Виконавчим комітетом УАФ.

Таким чином, Шахтар стане чемпіоном скороченого сезону-2021/22, випередивши Динамо на два очки після 18 зіграних турів. Ці дві команди спочатку представлятимуть Україну в Лізі чемпіонів.

Трійку найкращих замкнув Дніпро-1, а четверте місце посіла Зоря – обидві команди спробують пробитися до Ліги Європи.

Топ-5 доповнила Ворскла, яка спробує отримати місце у Лізі конференцій.

Зазначимо, що чемпіонство "гірників" формальне, тому що чемпіонат не був дограний. Зроблено це для визначення місць та розподілу команд у єврокубки.

Рішення про чемпіонат юнацьких команд буде ухвалено пізніше.

Також під час засідання було створено робочу групу, яка опрацьовуватиме питання про поточну діяльність УПЛ та старт наступного сезону.