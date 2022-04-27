Украина

Футболіст прокоментував поєдинок проти Динамо.

Український захисник Алан Ауссі, який тренується з дортмундської Боруссії та зіграв проти Динамо Київ у благодійному матчі, прокоментував гру.

"Звісно, в мене найкрутіші враження від матчу. Гадаю, кожен маленький хлопчик мріє одного дня вдягнути джерсі такого великого клубу на такому стадіоні та ще й у грі проти клубу, за який він виступав до цього. Це великий момент для мене, для моєї родини. Я дуже щасливий.

Моїм друзям на фронті зараз дуже тяжко. Я кожен день з ними на зв’язку, питаю у них, чи є у них вода, їжа, чи все у них добре. Звісно, я про них турбуюсь, адже це мої ліпші друзі.

Ще недавно було зовсім інше життя, набагато краще. Я вірю, що таких людей, як мої друзі, дуже багато, і вони врятують нашу країну", — сказав Ауссі.

Відео голів та огляд матчу Боруссія Д — Динамо Київ можна дивитися на Football.ua.