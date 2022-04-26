До вашої уваги відео найкращих моментів товариського поєдинку на підтримку України.
Борусія Д — Динамо К, фото Борусія Д
26 апреля 2022, 23:37
У черговому благодійному матчі київське Динамо обіграло дортмундську Боруссію на стадіоні Сигнал Ідуна Парк з рахунком 3:2.
Кияни пропустили першими, але змогли перевернути хід зустрічі завдяки влучному удару Буяльського та дублю Ваната.
Огляд матчу:
Борусія Д — Динамо К 2:3
Голи: Байно-Гіттенс, 4, Роте, 65 — Буяльский, 9, Ванат, 11, 35.
Борусія Д: Хітц (Унбегаун, 46) — Семіч (Пасслак, 46), Понграчіч (Фіннссон, 87), Аканжи (Ауссі, 30 (Загаду, 60)), Шульц (Роте, 46) — Джан (Геррейру, 60), Ферай (Пападопулос, 46), Тац (Гюрпюз, 46), Ройс (Фінк, 46), Байно-Гіттенс (Рейнір, 46) — Голанд (Мукоко, 30).
Динамо: Бущан (Нещерет, 74) — Караваєв, Попов, Забарний (Сирота, 66), Дубінчак (Вівчаренко, 46) — Сидорчук (Андріевський, 66), Шапаренко (Шепелев, 75), Буяльский (Гармаш, 75), Антюх (Кравченко, 46) — Довбик, Ванат (Кулач, 75).
На 17 хвилині Шапаренко (Динамо) не реалізував пенальті (воротар).
На 54 хвилині Рейнір (Борусія Д) не реалізував пенальті (воротар).