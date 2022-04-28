До вашої уваги офіційна інформація щодо вторгнення російських оккупантів в Україну за підсумками 27 квітня.
Слава Україні!
28 апреля 2022, 06:00
Завершилася шістдесят третя доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.
Російські фашисти продовжують свій наступ на східному напрямку, завдавши чергового удару по "нацистським" лікарням — наразі, під обстріл потрапила лікарня у Сєвєродонецьку.
Окрім того, зупинено спроби наступу ворога в району Барвінкове, що на Харківщині. В Херсонській області ЗСУ звільнили три населених пункти.
Щодо добрих новин:
- мінус один літак загарбників;
- мінус одна крилата ракета;
- мінус шість БПЛА ОТР рашистів;
- 300 "простих російських хлопчиків" їдуть у пакетах;
- українські військові вже декілька тижнів опановують американське озброєння;
- через місяць — півтора Україна буде готова піти в контрнаступ;
- Президент України нагородив 171 війскових за заслуги перед Вітчизною.
Також до вашої уваги найголовніше з вечірнього звернення Президента України та Верховного головнокомандувача Збройних сил України Володимира Зеленського за 27 квітня:
▪️ Європейською комісією погоджено прибрати на рік усі мита й квоти на український експорт, а також призупинити дію антидемпінгових тарифів. Саме зараз це дасть нам змогу зберегти по максимуму економічну активність в Україні, наше національне виробництво.
▪️ Говорив з президентом Індонезії про продовольчу кризу. Десятки держав через російську агресію не можуть бути впевнені у стабільності своїх людей.
▪️ Цього тижня керівництво росії почало нову серію енергетичного шантажу європейців. Рішення обірвати постачання газу в Польщу і Болгарію — черговий аргумент до того, що ніхто в Європі не може бути впевнений в співпраці з росією.
▪️ Відбулось засідання Конгресу місцевих та регіональних рад. Обговорили питання відбудови нашої держави. Від місцевої влади очікуємо конкретних запитів і пропозицій.
▪️ Особливо хочу підтримати українців на Півдні нашої держави. Вдячний за те, що не здаєтесь та чините опір окупантам.
Перемога буде за нами!