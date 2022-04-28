Украина

До вашої уваги офіційна інформація щодо вторгнення російських оккупантів в Україну за підсумками 27 квітня.

Завершилася шістдесят третя доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Російські фашисти продовжують свій наступ на східному напрямку, завдавши чергового удару по "нацистським" лікарням — наразі, під обстріл потрапила лікарня у Сєвєродонецьку.

Окрім того, зупинено спроби наступу ворога в району Барвінкове, що на Харківщині. В Херсонській області ЗСУ звільнили три населених пункти.

Щодо добрих новин:

- мінус один літак загарбників;

- мінус одна крилата ракета;

- мінус шість БПЛА ОТР рашистів;

- 300 "простих російських хлопчиків" їдуть у пакетах;

- українські військові вже декілька тижнів опановують американське озброєння;

- через місяць — півтора Україна буде готова піти в контрнаступ;

- Президент України нагородив 171 війскових за заслуги перед Вітчизною.

Також до вашої уваги найголовніше з вечірнього звернення Президента України та Верховного головнокомандувача Збройних сил України Володимира Зеленського за 27 квітня:

▪️ Європейською комісією погоджено прибрати на рік усі мита й квоти на український експорт, а також призупинити дію антидемпінгових тарифів. Саме зараз це дасть нам змогу зберегти по максимуму економічну активність в Україні, наше національне виробництво.

▪️ Говорив з президентом Індонезії про продовольчу кризу. Десятки держав через російську агресію не можуть бути впевнені у стабільності своїх людей.

▪️ Цього тижня керівництво росії почало нову серію енергетичного шантажу європейців. Рішення обірвати постачання газу в Польщу і Болгарію — черговий аргумент до того, що ніхто в Європі не може бути впевнений в співпраці з росією.

▪️ Відбулось засідання Конгресу місцевих та регіональних рад. Обговорили питання відбудови нашої держави. Від місцевої влади очікуємо конкретних запитів і пропозицій.

▪️ Особливо хочу підтримати українців на Півдні нашої держави. Вдячний за те, що не здаєтесь та чините опір окупантам.

Перемога буде за нами!