Украина

До вашої уваги — товариська гра за участі "біло-синіх".

Київське Динамо продовжує цикл благодійних поєдинків у рамках європейського турне, зібрані кошти з якого підуть на потреби біженців із України, яка зазнає чергового витку агресії в свій бік.

Черговим суперником "біло-синіх" стане хорватський однойменний клуб із міста Загреб — лідер поточного розіграшу місцевої ліги, проти якого команда з України зіграє 28 квітня, о 19:00 за київським часом.

Гра відбудеться на полі стадіону Максимір у місті Загреб.

На Football.ua буде доступна пряма відеотрансляція гри.

Нагадаємо, що кількома днями раніше команда Мірчі Луческу здолала дортмундську Боруссію.