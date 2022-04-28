До вашої уваги — товариська гра за участі "біло-синіх".
фото ФК Динамо Київ
28 апреля 2022, 09:40
Київське Динамо продовжує цикл благодійних поєдинків у рамках європейського турне, зібрані кошти з якого підуть на потреби біженців із України, яка зазнає чергового витку агресії в свій бік.
Черговим суперником "біло-синіх" стане хорватський однойменний клуб із міста Загреб — лідер поточного розіграшу місцевої ліги, проти якого команда з України зіграє 28 квітня, о 19:00 за київським часом.
Гра відбудеться на полі стадіону Максимір у місті Загреб.
На Football.ua буде доступна пряма відеотрансляція гри.
Нагадаємо, що кількома днями раніше команда Мірчі Луческу здолала дортмундську Боруссію.