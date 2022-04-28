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Україна має зустрітися з командами Нідерландів, Норвегії та Сербії.

Сьогодні, 28 квітня, у словацькому Шаморині відбулося жеребкування фінального турніру Євро-2022 серед команд U-19. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Таким чином, якщо Україна зможе кваліфікуватись на Євро-2022, вона зіграє у групі В, де її суперниками будуть Англія, Ізраїль та Австрія.

Євро-2022 (U-19). Фінальний турнір

Група А: Словаччина, Румунія, Італія, Франція.

Група В: Англія, Ізраїль, переможець групи 6, Австрія.

Фінальний турнір пройде з 18 червня до 1 липня у Словаччині. По дві команди вийдуть із груп до півфіналів, а також буде гра за п'яте місце, оскільки п'ять найсильніших команд отримають путівки на ЧС-2023 в Індонезії.

Нагадаємо, "синьо-жовті" потрапили до групи 6, де зіграють проти Нідерландів, Норвегії та Сербії. Матчі мали пройти з 23 по 29 березня в Нідерландах, але через війну в Україні, УЄФА переніс поєдинки на 1, 4 і 7 червня.

У першому матчі Україна зіграє проти Норвегії (1 червня), а потім зустрінеться із Сербією (4 червня) та Нідерландами (7 червня).