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Фахівець розповів, чому команда не змогла пробитися у груповий етап.

Головний тренер юнацької збірної України U-17 Олег Кузнецов назвав причини не попадання команди на ЧС-2022.

Нагадаємо, що у вирішальному матчі кваліфай раунду на вихід у турнір українська команда програла італійцям.

"Вважаю, що зіграли відсотків на 50-60, не більше. Те, що вони показували раніше, особливо у кваліфікаційному турнірі, і зараз – це небо та земля. Зараз я багатьох не дізнався, але знову ж таки – на це були об'єктивні причини.

Футболістам не вистачило ігрової практики, багато хто з них взагалі тренувався лише на штучних полях... Коли ноги не біжать, то й голова перестає працювати. Було багато необґрунтованих втрат, гравці іноді ухвалювали нелогічні рішення, але це все через відсутність повноцінної підготовки.

Наприклад, ті ж італійці цього року зіграли, якщо не помиляюся, 10 матчів, щось подібне мають у своєму активі й поляки. Тому від реальності нікуди не дінешся".

"Чи сильно засмутилися футболісти, не потрапивши на Євро? Не без цього, але вони молодці, професіонали. Вони розуміють, що на цьому життя не закінчується. Для них було приємно зустрітися одне з одним. Потрібно було бачити, як вони прощалися. Попереду багато роботи, і гравці це розуміють.

Наші наступні офіційні матчі заплановані на осінь 2023 року, коли відбудеться кваліфікаційний турнір Євро-2024 (U-19). На той час мають бути тренувальні збори, але чи будуть вони, поки що сказати важко. У країні йде війна, і прогнозувати щось зараз неможливо. Сподіватимемося, що війна скоро закінчиться нашою перемогою, і все увійде у звичне русло", — розповів Кузнецов.