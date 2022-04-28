Украина

Дубля Ваната забракло киянам для перемоги.

У черговому благодійному матчі київське Динамо зустрічалося із загребським Динамо – зустріч завершилася результативною нічиєю.

Кияни досить швидко відправили у ворота суперника два м'ячі завдяки влучним ударам Ваната.

Проте хорвати зібралися з мулами та відігралися ще до перерви, а у другому таймі команди голи не забивали.

Динамо З — Динамо До 2:2

Голи: Вукотіч, 29, Менало, 38 — Ванат, 8, 16

Стартовий склад Динамо К: Бойко – Караваєв, Попов, Сирота, Вівчаренко – Сидорчук, Шапаренко, Шепелєв – Буяльський – Довбик, Ванат