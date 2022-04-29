Украина

Точна сума зібраних коштів на донатах, продажу квитків, атрибутики та телевізійної трансляції склала 1,042,000 злотих.

Динамо Київ прозвітувало про зароблені кошти на першому благодійному матчі проти польської Легії в рамках підтримки українського народу, який веде героїчну боротьбу проти російських окупантів.

Цей поєдинок у рамках благодійного турне "Матч за Мир! Зупинимо Війну!" ("Match for Peace! Stop the War!") відбувся 12 квітня у Варшаві і завершився перемогою підопічних Мірчі Луческу з рахунком 3:1.

Як повідомляє офіційний сайт Динамо, під час матчу проти Легії вдалося зібрати понад 220 тисяч євро (точна сума складає 1,042,000 злотих). Гроші були зароблені від донатів, продажу квитків та атрибутики, а також телевізійної трансляції.

Футбольний клуб Легія передав ці кошти послу України у Польщі, тоді як українське Посольство передасть гроші організаціям, які займаються підтримкою українських біженців.