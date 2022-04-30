Украина

Українець розповів про спілкування з головним тренером.

Захисник Шахтаря та збірної України Віктор Корнієнко розповів про спілкування з головним тренером національної команди Олександром Петраковим.

"Я українець. Коли мене викликають до національної збірної, то це найкраще, що може бути для мене. Я повинен захищати честь своєї країни. Для мене це дуже важливо.

Ми телефонували кілька разів з Олександром Петраковим під час війни. Про футбол говорили не так багато. Насамперед цікавилися про безпеку один одного. Перші розмови були про це. Потім уже більше спілкувалися безпосередньо про гру. Тренер запитував, чи я підтримую форму, яке моє самопочуття. Ми завжди були на зв’язку.

Я чудово знаю Петракова. Це людина, яка не відходитиме від свого. Він перше місце ставить результат. Попри те, що відбувається зараз, він продовжуватиме вимагати з нас", — сказав футболіст.

Раніше повідомлялось, що збірна України зіграє проти Боруссії М в рамках товариського матчу.