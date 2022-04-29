ЧМ-2022. Отбор

Поєдинок проведуть в рамках підготовки національної команди.

В рамках товариського поєдинку збірна України зіграє проти представника Бундесліги Боруссії М. Про це повідомляє УАФ.

Матч відбудеться 11 травня у Німеччині, на стадіоні Борусія Парк. Час початку поєдинку буде погоджено пізніше. Українські вболівальники матимуть змогу відвідати гру безкоштовно.

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Нагадаємо, що свій збір збірна України проведе у Словенії. Підготовка національної команди до відбіркового матчу ЧС-2022 проти Шотландії розпочнеться 2 травня.

Поєдинок відбору на чемпіонат світу-2022 між Україною та Шотландією пройде 1 червня у Глазго на Хемпден Парк.