В рамках товариського поєдинку збірна України зіграє проти представника Бундесліги Боруссії М. Про це повідомляє УАФ.

Матч відбудеться 11 травня у Німеччині, на стадіоні Борусія Парк. Час початку поєдинку буде погоджено пізніше. Українські вболівальники матимуть змогу відвідати гру безкоштовно.

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Нагадаємо, що свій збір збірна України проведе у Словенії. Підготовка національної команди до відбіркового матчу ЧС-2022 проти Шотландії розпочнеться 2 травня.

Поєдинок відбору на чемпіонат світу-2022 між Україною та Шотландією пройде 1 червня у Глазго на Хемпден Парк.