Украина

До вашої уваги — товариська гра за участі "гірників".

Донецький Шахтар продовжує цикл благодійних поєдинків у рамках європейського турне, зібрані кошти з якого підуть на потреби біженців із України, яка зазнає чергового витку агресії в свій бік.

Черговим суперником "гірників" стане хорватський Хайдук — друга команда місцевої Першої ліги, проти якої колектив із Донецька зіграє 1 травня, о 16:00 за київським часом.

Гра відбудеться на полі стадіону Полюд у місті Спліт.

На Football.ua буде доступна пряма відеотрансляція гри.

Нагадаємо, що напередодні стало відомо про можливе місце проведення домашніх матчів "гірників" у наступному розіграші Ліги чемпіонів УЄФА.