До вашої уваги — товариська гра за участі "гірників".
фото ФК Шахтар Донецьк
01 мая 2022, 08:00
Донецький Шахтар продовжує цикл благодійних поєдинків у рамках європейського турне, зібрані кошти з якого підуть на потреби біженців із України, яка зазнає чергового витку агресії в свій бік.
Черговим суперником "гірників" стане хорватський Хайдук — друга команда місцевої Першої ліги, проти якої колектив із Донецька зіграє 1 травня, о 16:00 за київським часом.
Гра відбудеться на полі стадіону Полюд у місті Спліт.
На Football.ua буде доступна пряма відеотрансляція гри.
Нагадаємо, що напередодні стало відомо про можливе місце проведення домашніх матчів "гірників" у наступному розіграші Ліги чемпіонів УЄФА.