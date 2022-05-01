Украина

Тетяна Романенко розчарована відношенням росіян до війни.

Футболістка французького Реймса та збірної України Тетяна Романенко прокоментувала початок війни в Україні.

"Спочатку в мене була надія, що до людей у Росії можна достукатись, закликати їх допомогти. Ми писали: "РФ, виходь на мітинги". Але потім ти розумієш, що там усі якісь зомбі. Взагалі твою точку зору не сприймають.

Мені деякі російські гравчині таку нісенітницю писали, я посилала їх відверто. Запитували, чи треба нам гуманітарну допомогу передати. Я казала, що нам треба, аби вони вийшли на вулицю та повідкривали свої роти.

Тренерка моя, з якою я п'ять років працювала, від чого мені тепер ще гірше стає, коли я про це думаю, виставила в себе пост з їхньою свастикою, літерою "Z", і написала: "Своих не бросаем". Я просто не змогла пройти повз, я їй написала: "Ви взагалі розумієте, що в Україні відбувається?" Вона мені відповіла: "Знаєш, Таню, війна – це завжди страшно", — розповіла Романенко в інтерв'ю Суспільне Спорт.