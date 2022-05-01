Украина

Український талант Шахтаря не зміг продовжити гру та залишив поле вже на сьомій хвилині.

У черговому благодійному поєдинку на підтримку України, народ якої продовжує героїчну боротьбу проти російської окупації, донецький Шахтар зійшовся у очному протистоянні з хорватським Хайдуком.

Вже на шостій хвилині зустрічі у стані "гірників" сталася неприємна подія. Крайній півзахисник Михайло Мудрик сів на газон поля, сигналізувавши про травму.

21-річний українець не зміг продовжити гру, тож на сьомій хвилині зустрічі замість нього вийшов Кирило Сігеєв.

Нагадаємо, що на Football.ua доступна відео онлайн-трансляція матчу Хайдук – Шахтар.