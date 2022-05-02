Украина

Оскільки нинішній сезон УПЛ не відновиться через військову агресію з боку РФ, італійський фахівець може залишити донецький клуб.

В рамках останнього благодійного матчу на підтримку України у хорватському Спліті донецький Шахтар зіграв унічию з Хайдуком (3:3).

Головний тренер донецького Шахтаря Роберто Де Дзербі зізнався, що, можливо, він уже провів свій останній поєдинок на чолі "гірників".

"Емоційний день, дуже сумний. Тому що, можливо, це був мій останній день як тренера Шахтаря. Я спілкувався з усіма: із гравцями, керівництвом клубу. Якщо чемпіонат буде, то я хотів би залишитися тут, а якщо станеться навпаки і чемпіонату не буде, то я хотів би розпочати нормальне життя і працювати далі. Наразі є одна велика проблема – це час. Тому що чемпіонати зараз закінчуються і незабаром починається новий сезон. Саме час – це те, що змушує мене найбільше турбуватися про те, щоб залишитися".

"Наразі я геть не думаю про те, що стосується футболу, що стосується спорту. Моє рішення залишатися тут, якщо чемпіонат буде, не залежить від того, чи матимемо ми можливість грати у єврокубках, чи буде в нас сильна команда, щоб одразу виграти. Для мене було дуже важливо, щоби ми всі разом завершили цей період, адже, якби я покинув клуб зараз, не міг би завершити наш шлях".



"Шахтар має одне велике щастя – це президент Ахметов. Допоки він матиме пристрасть до футболу і пристрасть до команди, допоки він продовжить залишатися президентом Шахтаря, він робитиме іще багато всього для клубу, і тільки війна може зупинити його".

"У цей складний момент я – разом з Україною й усіма українцями. Тому що мені подобається бути з гарними людьми, які мають гідність, сміливість і гордість. Народ України дуже багато чого мене навчив. Я і мій тренерський штаб зараз їдемо, але, думаю, як люди ми стали кращими завдяки Україні", — цитує слова Де Дзербі офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, що дивитися відео голів та огляд матчу Хайдук — Шахтар ви можете на Football.ua.