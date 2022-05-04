Украина

Футболіст поділився думками про гру у відборі до ЧС.

Півзахисник Дніпра-1 та збірної України Олександр Піхальонок прокоментував гру проти Шотландії у рамках відбору на ЧС-2022.

"Я поступово звикаю до режиму дворазових тренувань. Чекаємо на групу гравців із київського «Динамо» й Артема Довбика. Буде більше народу, і, гадаю, розпочнуться ігрові серії. А так потроху набуваємо ігрових кондицій і звикаємо до тутешнього поля.

Умови тут чудові, гріх скаржитися. Поле ідеальне, місцевість просто шикарна, гори навколо. Усе дуже подобається. Сьогодні ми мали дуже хороші навантаження, але Олександр Васильович каже, що завтра вони будуть ще більшими

Немає часу розслаблятися, треба готуватися. У нас немає іншого виходу, треба обов'язково проходити Шотландію. Необхідно порадувати наших людей, подарувати їм позитивні емоції", — сказав Піхальонок.

Нагадаємо, що ФІФА затвердила дату матчу плей-офф Чемпіонату світу Шотландія — Україна.