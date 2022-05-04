Украина

Футболіст не зіграє у благодійному матчі.

В рамках благодійного матчу київське Динамо у Швейцарії грає проти місцевого Базеля.

У заявку на гру, сенс якої — зібрати гроші для українців та біженців з України, які постраждали від війни, яку розв'язала РФ, не потрапив російський гравець Федір Чалов.

Футболіст на правах оренди захищає кольори Базеля. Після свого переходу він грав майже в усіх матчах, а якщо і не грав, то був на лаві для запасних.

Склад Базеля виглядає так: Гебхардт – Джига, Касами, Салай, Малес — Лопез, Ндойє, Петретта, Паласіос, Чіпперфілд - Хайдари.

Запасні: Таварес, Джака, Фернандес, Ніколіч, Каттербах, Еспозіто, Павловіч, Фрей, Пелмард, Бюргер.

Відеотрансляція матчу Базель — Динамо доступна на Football.ua. Поєдинок розпочався о 20:00.