Украина

Олександр Грановський залишив державу з незвичайної причини.

Один із співвласників одеського Чорноморця Олександр Грановський залишив Україну під час війни.

Бізнесмен дістався Ізраїлю, щоб зробити незвичайну операцію — збільшення статевого органу, повідомляє UA-football із посилання на ізраїльскі ЗМІ.

ВІдзначається, що ця інформація сплила через незадоволення урядом Ізраїля тим фактом, що заможні українці роблять собі операції та купляють нерухомість в їх країні замість того, щоб допомагати Батьківщині в цей нелегкий час.

Відзначимо, що раніше на державному кордоні затримали Григорія Суркіса.