Украина

Якийсь час прикордонники не пропускали Суркіса ні туди, ні назад.

Григорія Суркіса затримали на кордоні, а саме на пункті пропуску Краковець, коли він знову намагався виїхати з України, повідомляє Українська правда.

Сталося це через те, що екс-президент ФФУ (нині — УАФ) та народний депутат України від однієї з проросійських партій вивозив із країни 13 годинників через "зелений коридор".

"Годинники не були зазначені у декларації. Тому митниця винесла йому відмову щодо вивезення годинників. Якийсь час прикордонники не пропускали Суркіса ні туди, ні назад", повідомляє видання.

Нагадаємоб що Суркіс-старший увійшов до нової партії, яка є спадкоємицею проросійскої ОПЗЖ.