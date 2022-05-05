Украина

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку.

Шостим суперником київського Динамо під час благодійного турне на підтримку біженців із України став швейцарський Базель. На полі Санкт Якоб Парк команді Мірчі Луческу вдалося влаштувати чергове видовищне шоу під завісу основного часу, забивши на пару з суперниками одразу три м’ячі. За підсумками гольової перестрілки переможцями зрештою вийшли саме "біло-сині".

Огляд матчу:

Базель — Динамо 2:3

Голи: Салаї, 43, Бюргер, 61 — Караваєв, 23, Андрієвський, 78, Попов, 81.

Базель: Гебхардт — Джига, Касамі, Салаї, Малес, Лопез, Ндойє, Петретта, Паласіос, Чіпперфілд, Хайдарі.

Бущан (Нещерет, 67) — Кравченко (Антюх, 46), Забарний (Бурда, 77), Сирота (Попов, 46), Дубінчак (Вівчаренко, 46) — Сидорчук (Шепелєв, 67), Шапаренко (Андрієвський, 67), Буяльський (Бражко, 82), Караваєв (Боль, 77), Ванат (В.Волошин, 82) — Бєсєдін (Гармаш, 67).