Украина

Українські футболісти спромоглися обіграти французів.

Збірна України здобула третю перемогу на дефлімпійських іграх, які через пандемію коронавірусу було перенесено на 2022 рік та проходять у Бразилії.

У попередніх матчах Україна обіграла Корею (2:1) та Єгипет (5:0), а зараз обіграли Францію з рахунком 3:2.

Таким чином, "синьо-жовті" гарантували собі вихід із групи та прохід у чвертьфінал турніру.

Завершальний матч групового етапу Україна проведе проти Аргентини. Гра відбудеться 8 травня.

У складі дефлімпійської збірної України з футболу виступають: Сергій Баєв, Дмитро Бєлоусов, Вячеслав Брагін, Олександр Верещака, Максим Водолага, Костянтин Войченко, Дмитро Доценко, Ярослав Котляров, Олександр Оленич, Михайло Полянський, Віктор Пустовіт, Ігор Реутов, Володимир Рій, Іван Рудзевич, Сене Рогер Амаду, Ниїе Абдоуліе, Богдан Мишенко, Роман Стрийський, Шалва Мчедлішвілі, Дмитро Українець.