Украина

Фахівець висловився про товариськи матчі, які українські гранди грають закордоном.

Головний тренер одеського Чорноморця оцінив проведення київським Динамо та донецьким Шахтарем благодійних матчів закордоном.

"І Динамо, і Шахтар вчинили правильно, організувавши ці благодійні турне за межами України. Це правильно, перш за все, по відношенню до українського футболу і, головне, по відношенню до збірної України.

Нехай футболісти готові не на 100%, матчі-то товариські, але завдяки цим поєдинкам і тренуванням вони зараз перебувають у якому- то тонусі, підтримували форму і тепер спроможні допомогти збірній України.

Отже, з боку Динамо та Шахтаря це, повторюся, було правильне рішення та дуже правильні кроки. Не кажучи вже про те, що цими благодійними матчами Динамо та Шахтар видобували фінансову допомогу українцям та ЗСУ", — сказав Григорчук.