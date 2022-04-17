Украина

Наставник одеського клубу досить оптимістичний.

Головний тренер одеського Чорноморця Роман Григорчук прокоментував майбутнє відновлення футболу в Україні та повернення до нормальних реалій.

"Напевно, тут є певна закономірність: що швидше закінчиться війна, то швидше відновиться футбол та чемпіонат України.

Думаю, ми всі будемо іншими. І наш шлях після війни теж буде іншим, дуже стрімким. Відновлення всього відбуватиметься дуже швидко. Ми розуміємо та бачимо, що нам допомагає весь світ. З нашими людьми все буде зроблено дуже швидко", - наводить слова Григорчука ТК Футбол 1/2/3.

Раніше Григорчук розповів про те, як справи в одеському клубі.