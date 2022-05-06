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Ізраїльтянин може продовжити кар'єру в Англії.

Вінгер донецького Шахтаря та збірної Ізраїля Манор Соломон прокоментував можливість продовжити кар'єру в АПЛ.

Нагадаємо, що у період, коли клуби могли поза трансферного вікна підписувати гравців з УПЛ, Соломоном цікавився Фулгем.

"Брехня коли кажуть, що все вирішено і я пішов із Шахтаря та підписав контракт в Англії. Ні, цього ще немає, але шанси, що я опинюся в Англії, дуже високі. З самого дитинства я мріяв про АПЛ. Це найкраща ліга у світі. Незабаром я буду там.

Минулого року у ЗМІ називали дуже серйозні команди, до яких я міг би перейти. Зрештою нічого не вийшло незважаючи на перемовини. В інших лігах, як і раніше, є варіанти з топ-клубами, але моєю метою завжди була англійська Прем'єр-ліга.

Там дуже круто грати. Погравши в Європі кілька років, розумієш, що всі хочуть потрапити туди. Навіть гравці, які грають у вищих лігах Німеччини, Іспанії, Італії, згодом хочуть потрапити до англійської Прем'єр-ліги. Це головна сцена у футболі", — розповів Соломон в інтерв'ю Sport5.

Контракт 22-річного вінгера з донецьким клубом діє до грудня 2023 року. Transfermarkt оцінює його у 18 мільйонів євро.