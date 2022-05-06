Украина

Лідер Ворскли розповів про тренування клубу.

Капітан полтавської Ворскли Володимир Чеснаков вірить у якнайшвидше закінчення війни в Україні.

"Ми знаємо, що скоро закінчиться війна нашою перемогою. Тренуємось, щоб тримати себе у формі та у майбутньому, піднімати український футбол.

Знаємо, що Ворскла потрапила до кваліфікації Ліги конференцій і може бути таке що ми візьмемо у ній участь.

Головна причина, чому ми почали тренуватися, щоб не сидіти без діла, не лише читати новини, а відволіктись, поспілкуватися із друзями, футболістами, партнерами, з якими грав раніше", — сказав Чеснаков.

Нагадаємо, що Ворскла вже приступила до тренувань. У клубі займаються деякі гравці луганської Зорі.