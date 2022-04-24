Через військові дії полтавцям утричі зрізали зарплату.
ФК Ворскла
24 апреля 2022, 14:45
Віце-президент Ворскли Олег Лисак прокоментував поточну ситуацію у полтавському клубі.
"Ми виплачуємо футболістам частину заробітної плати до тридцяти відсотків. Виходимо із реалій того, що в країні йде війна.
Наша школа продовжує роботу. Основа також займається. У нашому розташуванні є футболісти із Зорі та інших клубів. Ми не проти, щоб гравці, які мають досвід виступів в УПЛ, тренувалися із Ворсклою.
Щодо легіонерів у нас проблем немає. Хлопці знайшли собі ігрову практику щонайменше до 30 червня. Далі будемо дивитися по ситуації", - наводить слова Лисака ТК Футбол 1/2/3.
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