Український вінгер пожартував з російських окупантів, які масово скасували авіапаради по всій РФ "через погану погоду".
Михайло Мудрик, instagram.com/mmudryk10/
09 травня 2022, 14:30
Сьогодні на Росії у багатьох містах, включаючи Москву, скасували традиційну повітряну частину параду, посилаючись на "погану погоду".
Атакуючий півзахисник донецького Шахтаря та національної збірної України Михайло Мудрик вирішив пожартувати з російських загарбників, залишивши коротке повідомлення у своїх соціальних мережах.
"Щось сьогодні нельотна погода🤡", — написав Михайло Мудрик в своєму Instagram.
Нагадаємо, раніше Михайло Мудрик поділився емоціями від повернення до тренувань у таборі збірної України.