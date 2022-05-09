Украина

Український вінгер пожартував з російських окупантів, які масово скасували авіапаради по всій РФ "через погану погоду".

Сьогодні на Росії у багатьох містах, включаючи Москву, скасували традиційну повітряну частину параду, посилаючись на "погану погоду".

Атакуючий півзахисник донецького Шахтаря та національної збірної України Михайло Мудрик вирішив пожартувати з російських загарбників, залишивши коротке повідомлення у своїх соціальних мережах.

"Щось сьогодні нельотна погода🤡", — написав Михайло Мудрик в своєму Instagram.

Нагадаємо, раніше Михайло Мудрик поділився емоціями від повернення до тренувань у таборі збірної України.