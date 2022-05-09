Украина

Футболіст розповів про підготовку команди у Словенії.

Вінгер збірної України Михайло Мудрик прокоментував повернення до основоної групи гравців національної команди.

"Чекав цього моменту, хотілося повернутися до тренувань у загальній групі. Усе добре, дуже дякую нашим лікарям, тренеру з фізпідготовки. Вони допомогли мені швидше відновитися.



У Словенії все на найвищому рівні, є необхідні умови для тренувань та підготовки до матчу. Щодо вечірньої двосторонньої гри, то це звична справа, ще одне тренування. У футбол грати завжди краще, ніж тренуватися", — розповів Мудрик.