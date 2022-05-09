Футболіст розповів про підготовку команди у Словенії.
Михайло Мудрик, УАФ
09 травня 2022, 13:55
Вінгер збірної України Михайло Мудрик прокоментував повернення до основоної групи гравців національної команди.
"Чекав цього моменту, хотілося повернутися до тренувань у загальній групі. Усе добре, дуже дякую нашим лікарям, тренеру з фізпідготовки. Вони допомогли мені швидше відновитися.
У Словенії все на найвищому рівні, є необхідні умови для тренувань та підготовки до матчу. Щодо вечірньої двосторонньої гри, то це звична справа, ще одне тренування. У футбол грати завжди краще, ніж тренуватися", — розповів Мудрик.
Нагадаємо, найближчий товариський матч Україна проведе проти представника німецької Бундесліги – менхенгладбахської Боруссії. Гра відбудеться 11 травня. Гра проти Шотландії відбудеться першого червня.