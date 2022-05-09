Украина

Функціонер розповів, як війна зруйнувала усі плани.

Віце-президент Маріуполя Андрій Санін розповів про наслідки російського вторгнення в Україну для клубу.

"Минулого тижня один із моїх колег відвідав наші об’єкти вперше після вторгнення Росії. Їх невпізнати. У офісах клубів розбиті вікна, вибиті двері, скрізь розкидане сміття; Ситуація погіршується, коли ви бачите, у якому стані знаходиться наш закритий манеж.

Щодо нашого стадіону, то ми навіть не знаємо точно. Місцеві жителі не можуть пересуватися Маріуполем, не пройшовши через російські блокпости, і ніхто з наших співробітників не зміг туди дістатися. Ходять чутки, що по ньому завдали авіаударів, але нам залишається сподіватися на краще. Реально все доведеться перебудовувати, і наш клуб, символ нашого міста і країни, почне знову з нуля.

Зло, яке твориться в нашому місті, важко уявити, і є лише одна емоція, коли бачимо, що зробила з нами Росія: чиста ненависть до вбивць, які намагаються вбити наші мрії, свободу та прагнення. Коли в 2014 році Маріуполь було звільнено від підтримуваних Росією сепаратистів, наша влада робила все можливе, щоб зробити його яскравою та красивою вітриною української демократії, на відміну від окупованого міста Донецька поблизу. Наш клуб поділяє ці цінності, і зараз ми боремося за їх повернення".

"Спочатку ми могли віддавати в оренду більшість наших гравців першої команди в іноземні клуби, щоб вони могли отримати ігрову практику. У день вторгнення Росії вони повинні були повернутися з тренувального табору в Туреччині, але, коли небо над Україною закрилося, їхній політ скасували.

Ще в передмісті Маріуполя, де я жив із сім’єю, звуки обстрілів і ракет були постійними. За значну допомогу української та турецької FA ми змогли домовитись, щоб гравці жили, тренувалися та харчувалися. Вони перебували в комфортних умовах і значною мірою уникли жахів війни", — сказав Санін.