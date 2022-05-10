Бразильський хавбек "гірників" може залишити донецький клуб.
Маркіньос Сіпріано, ФК ШАХТАР
10 травня 2022, 12:40
Захисник донецького Шахтаря Маркіньос Сіпріано, який нині виступає за швейцарський Сьон, може не повернутися до чемпіонату України. Про це повідомляє AS.
За інформацією джерела, керівництво Сьона має намір викупити 23-річного бразильця за 1,5 мільйона євро.
Проте наголошується, що у послугах футболіста зацікавлені ще кілька клубів, а саме – Брентфорд, Герта, Штутгарт та Андерлехт.
У поточній кампанії Сіпріано провів 31 матч, у якому відзначився двома асистами.
Нагадаємо, Маркіньос перебрався до Шахтаря у 2018 році. З того часу він зіграв 26 матчів, у яких забив один гол і віддав дві результативні передачі.