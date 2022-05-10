Украина

Бразильський хавбек "гірників" може залишити донецький клуб.

Захисник донецького Шахтаря Маркіньос Сіпріано, який нині виступає за швейцарський Сьон, може не повернутися до чемпіонату України. Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, керівництво Сьона має намір викупити 23-річного бразильця за 1,5 мільйона євро.

Проте наголошується, що у послугах футболіста зацікавлені ще кілька клубів, а саме – Брентфорд, Герта, Штутгарт та Андерлехт.

У поточній кампанії Сіпріано провів 31 матч, у якому відзначився двома асистами.

Нагадаємо, Маркіньос перебрався до Шахтаря у 2018 році. З того часу він зіграв 26 матчів, у яких забив один гол і віддав дві результативні передачі.