Захисник донецького Шахтаря Маркіньос Сіпріано, який нині виступає за швейцарський Сьон, може не повернутися до чемпіонату України. Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, керівництво Сьона має намір викупити 23-річного бразильця за 1,5 мільйона євро.

Проте наголошується, що у послугах футболіста зацікавлені ще кілька клубів, а саме – Брентфорд, Герта, Штутгарт та Андерлехт.

У поточній кампанії Сіпріано провів 31 матч, у якому відзначився двома асистами.

Нагадаємо, Маркіньос перебрався до Шахтаря у 2018 році. З того часу він зіграв 26 матчів, у яких забив один гол і віддав дві результативні передачі.