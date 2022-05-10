Украина

Національна команда продовжує підготовку до матчу плей-офф проти Шотландії.

Збірна України продовжує підготовку до півфінального матчу плей-офф за потрапляння на ЧС-2022 проти команди Шотландії.

Ще одним суперником наших футболістів стане представник чемпіонату Хорватії Рієка.

Гра відбудеться на стадіоні Руєвіца. Всі кошти, що будуть зібрані на матчі, будуть переказано на благодійний рахунок,що започаткував президент України Володимир Зеленський.

Поєдинок відбудеться 18 травня о 19:00 за київським часом.

Відзначимо, що раніше Україна представила форму, в якій буде виступати на благодійних матчах.

Нагадаємо, 11 травня, команда Олександра Петракова проведе товариський матч із Боруссією з Менхенгладбаху. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.