Украина

У цій формі команда Олександра Петракова готуватиметься до матчу проти Шотландії у відборі плей-офф на ЧС-2022.

Наразі збірна України продовжує підготовку до відбірного матчу плей-офф ЧС-2022 проти Шотландії, який відбудеться 1 червня.

Сьогодні, 10 травня, команда Олександра Петракова представила новий комплект ігрової форми, який використовуватиметься у найближчих товариських матчах.

На передньому боці футболки зображені кордони України, виділені прапорами країн, які всіма силами допомагають українському народу під час військового вторгнення з боку Росії. У середині є напис — "United for Ukraine" (Об'єднуємося для України). Зверху є логотип U24, який є посиланням на ідею створення нового європейського союзу.

"УАФ і національна збірна підтримують ініціативу Президента України Володимира Зеленського — U24 — платформу зі збору коштів, що об’єднує увесь цивілізований світ навколо відновлення України! І в рамках цієї підтримки головна команда України вийде на контрольні матчі в рамках підготовки до плей-оф ЧС-2022 в особливих футболках, які будуть виготовлені в обмеженій кількості! А кошти, зібрані за ці поєдинки, а також за продаж футболок, будуть перераховані програмі United24.

Другий елемент — номери гравців, які зображені у вигляді назв українських населених пунктів. В яких живуть справжні Герої — від маленьких дітей до людей похилого віку. Населених пунктів, які захищали і продовжують захищати справжні Герої, і які вже знає увесь світ", - написав Павелко на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, 11 травня, команда Олександра Петракова проведе товариський матч із Боруссією з Менхенгладбаху. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.