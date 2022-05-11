Украина

Руслан та Роксана небайдужі до Батьківщини.

Півзахисник Аталанти та збірної України Руслан Маліновський та його дружина Роксана створили благодійний фонд для допомоги українцям.

"Сьогодні ми зареєстрували нашу благодійну організацію, яку вирішили створити для того, щоб офіційно отримувати допомогу від спонсорів та організовувати заходи для допомоги народу України.

Оскільки я отримувала багато запитів на співпрацю, матеріальну, нематеріальну допомогу від багатьох людей та підприємств, у цьому виникла різка необхідність.

Я дуже рада, що цю ініціативу запропонували саме наші італійські друзі, що говорить про колосальну підтримку нас та всіх українців загалом", — написала Роксана Маліновська в Instagram.

На початку війни Маліновський та інші українські гравці закордоном зібрали 600 тисяч євро на допомогу ЗСУ.