Украина

Рівно 95 років тому відбулася реєстрація статуту Київського пролетарського спортивного товариства (ПСО) Динамо.

Рівно 95 років тому, 13 травня 1927 року було засновано футбольну команду Динамо. Про це повідомляє прес-служба київського клубу.

Свою назву київська команда отримала від однойменного Всесоюзного спортивного товариства Динамо, до складу якого вона входила, і честь якого захищала. Це товариство, створене 16 жовтня 1923 року, отримало свою назву від Московського пролетарського спортивного товариства Динамо, яке було створене для поліпшення фізичної та бойової підготовки особового складу органів та військ Державного політичного управління — 18 квітня 1923 року.

Створене в Києві пролетарське спортивне товариство Динамо було офіційно зареєстроване 13 травня 1927 року, коли на засіданні Міжвідомчої комісії у справах товариств та спілок при адміністративному відділі окружного виконавчого комітету міста було прийняте рішення зареєструвати статут Київського пролетарського спортивного товариства Динамо. Однак через недбальство до списку зареєстрованих товариств та спілок по округах за 1926-27 років це суспільство потрапило під назвою Спортклуб Динамо. Ця дата була вказана як у колишній емблемі клубу, так і в офіційних документах ФІФА та УЄФА.

Протягом всієї своєї історії ‎‎Динамо виграло 16 чемпіонатів України (рекорд), 12 Кубків, 9 Суперкубків (рекорд). Також на рахунку клубу 2 Кубка володарів кубків і 1 Суперкубок УЄФА.